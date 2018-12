Cancelada inauguração da UTI adulta no Hospital Regional

Nova data será marcada

A inauguração da Unidade de Tratamento Intensivo Adulto do Hospital Regional do Norte Pioneiro (foto), em Santo Antônio da Platina, marcada para a tarde e depois manhã desta sexta-feira , dia 14, foi cancelada.

A solenidade teria as presenças do secretário de Saúde do Paraná, Antônio Carlos Nardi , do presidente da Funeas (Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná), Domingos Guerra, do diretor da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, Ronaldo Trevisan, e do diretor-geral do Regional, Alfredo Ayub.

Os deputado Luiz Romanelli e Pedro Lupion já tinha comunicado que não poderiam participar.Uma nova data será marcada.