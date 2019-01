Cancelada posse hoje da diretora-geral do Hospital Regional do Norte Pioneiro

Ana Cristina Micó viajou para Curitiba

A secretária municipal de Saúde platinense, Ana Cristina Micó da Costa (foto) não será mais empossada, na tarde desta terça-feira, dia 29, como nova diretora-geral do Hospital Regional do Norte Pioneiro, na sede da unidade (foto), no Jardim Monte Verde, em Santo Antônio da Platina.

Houve um imprevisto e o presidente da Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná (FUNEAS) Marcello Augusto Machado, não poderá estar presente na cerimônia, conforme estava previsto.

Ana Cristina comunicou o npdiario e viajou para Curitiba, onde será recebida e empossada por Machado hoje no final da tarde.



Ela substituirá Alfredo Ayub que teve uma gestão produtiva e elogiada e voltou para a 19ª Regional de Saúde em Jacarezinho, onde é funcionário de carreira (cargo: promotor de saúde profissional e função: administrador).

A futura secretária de saúde será Gislaine Galvão , atual diretora da Pasta, que será sabatinada na semana que vem pela câmara dos vereadores.

Casada com o oftalmologista Fábio Patrial, Ana Cristina tem 47 anos e é mãe de Gabriel, 21 anos e Isabele, 12.

É natural do Rio de Janeiro, no bairro Botafogo e morou por alguns anos em Minas Gerais e Pernambuco. Formada pela Universidade Estadual do Rio Janeiro (UERJ), turma de 1994, é Enfermeira Padrão e trabalhou também na Secretaria de Estado da Educação do Paraná, como professora na área de enfermagem no período de 1º de janeiro de 1997 a 1º de dezembro de 2000. Ana tem especialidade com habilitação em obstetrícia e paciente crítico.

Foi também presidente da Associação das Senhoras Rotarianas local.