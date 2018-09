Cancelado Fórum de Controle Social em Jacarezinho

Baixo número de inscritos suspendeu evento

A Escola de Gestão Pública do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) informa que foi cancelada a realização da 13ª edição do Fórum de Controle Social, que estava agendada para o dia 13 de setembro, em Jacarezinho.

O motivo foi o baixo número de inscritos – apenas 16 até esta quinta-feira (6).

O objetivo do evento, que está na 13ª edição, é capacitar o cidadão, observatórios sociais e outras entidades para contribuir na fiscalização dos gastos públicos dos municípios e do Estado. Neste ano, já foram realizadas edições do Fórum de Controle Social em sete cidades paranaenses: Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Cascavel e Campo Mourão.

Todos os cursos, presenciais e online, realizados pelo TCE-PR são gratuitos. Mais informações estão disponíveis no portal da EGP.

Foto: Fórum de Controle Social promovido em Cascavel