Cancelados shows do Borboleta Festival; balada hoje e padre amanhã mantidos

Confirmada apresentação do padre Alessandro Campos amanhã

A organização do evento locou o espaço total da Efapi(Santo Antônio da Platina) incluindo o local de shows do rodeio para a realização do Borboleta Festival. Só que as chuvas e o frio, aliada a baixa venda dos convites inviabilizaram a iniciativa.

Neste sábado, dia 15, os shows de Victor & Diogo e Villa Baggage (foto) foram cancelados, mas a partir das 20 horas de hoje o Dj Pedro Markes tocará o melhor das músicas dos anos 70’s e 80’s e mais balada sertaneja.

Detalhes, entrar em contato com os números: (43) 9 9915-5179 ou (11) 9 6689-0077.

A apresentação do padre Alessandro Campos amanhã(domingo) às 16 horas está confirmada.