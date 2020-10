Candidatas sofrem ataques violentos pela internet em Japira

Perfis falsos espalham injúrias e maledicências sobre duas mulheres

A conselheira tutelar e enfermeira Luciane Freitas e a professora Samantha Reimão (fotos) são candidatas a prefeita e vice de Japira, bonito município de quase cinco mil habitantes perto de Ibaiti. As duas, do MDB, têm sofrido nos últimos dias ataques sórdidos por redes sociais de pessoas que se escondem no anonimato.

Chamadas de “oportunistas” e “malandras”, embora sejam senhoras de respeito e conhecidas, entrarão na Justiça tentando descobrir quem são os criminosos que se passam por pessoas de bem, só que ninguém os conhece. Claro, são perfis falsos de pessoas que desejam obstruir o máximo o caminho para a vitória no dia 15 de novembro próximo. Ao todo, são sete postulantes à chefia do executivo.

O advogado da dupla escreveu o texto abaixo:

Olha Professora, não sei se posso lhe chamar assim, haja vista que não encontrei nenhum registro seu como professora no Núcleo Regional Educação de Ibaiti.

E o mais estranho, analisando sua conta no Facebook verifica-se que foi criada em 14/07/2020 e neste mesmo dia publicadas várias fotos de lugares variados, “muito estranho”.

Fica devidamente comprovado que esse perfil assim como o de Rafael Lima, também criado no mês de julho, são falsos.

Infelizmente, pessoas covardes inventam um nome, pegam a foto de alguém na Internet, criam o perfil de uma pessoa que não existe e começam a enviar convites de amizade para um grupo de pessoas onde pretendem destilar o seu veneno. Os fakes, como são chamados os tais perfis falsos, fazem acusações infundadas sobre pessoas, além de proferir ofensas falsas pesadas.

Toda semana me deparo com um fake, que prontamente é bloqueado ou excluído. Quem se esconde atrás de fakes se julga acima do bem e do mal, mas na verdade não passa de uma pessoa inescrupulosa, sem caráter e digna de dó. São ratos que infestam a Internet e vivem no submundo das redes sociais. É por isso que eles não têm a coragem de mostrar a cara.

Mas os fakes não estão no anonimato total como imaginam. A Polícia Federal tem conseguido identificar pessoas que estão por trás de perfis falsos. Quem é identificado tem que acertar as contas com a Justiça. Os ataques à honra de terceiros gerados pelos covardes criadores de perfis falsos, que se escondem no anonimato tecnológico para caluniar, difamar e injuriar, são punidos de acordo com o Código Penal Brasileiro, além de condenações penais, e podem ser condenados a pagar indenizações por danos morais.

Só para deixar mais uma informação para este perfil, tente estudar um pouco mais a respeito das Leis brasileiras antes de falar em público, isso envergonha você e o candidato que você representa.

Os valores recebidos do fundo partidário é público, todos os munícipes podem ter acesso se tiverem interesse.

No que tange ao auxilio emergencial, milhares de pessoas receberam tal valor sem ter realizado o requerimento, isso porque as pessoas que possuíam o Cadastro Único do governo federal não precisavam fazer a solicitação via aplicativo da Caixa. Nesses casos, o governo fez o depósito automaticamente. Entretanto desses milhares que receberão, muitos não devolveram o referido valor, todavia ao contrário dessas pessoas a candidata citada bem como algumas companheiras de trabalho, mostrando total honestidade com o dinheiro público fizeram a devolução do valor, conforme já foi comprovado em publicações passadas deste mesmo perfil. Publicação essa que este perfil até apagou a resposta da candidata, e agora para tentar iludir o povo Japirense.

CHEGA DESSA POLITICA SUJA, JAPIRA MERECE UMA ADMINISTRAÇÃO QUE PENSE REALMENTE NOS MUNÍCIPES.

Por fim, deixo um conselho a todos os amigos Japirenses, nesse momento eleitoral haverá várias tentativas covardes de denegrir a imagem dos concorrentes aos cargos do executivo e legislativo, quando isso acontecer fale para essa pessoa falar os pontos positivos do candidato dele, os projetos e não tentar destruir o outro.

Se a pessoa faz isso no período eleitoral, também fará quando entrar ou se manter na prefeitura ou câmera.