Candidato a deputado estadual prioriza meio-ambiente e criação de empregos

Veja vídeo abaixo:

Luiz Tarcísio Mossato Pinto (foto) é candidato a deputado estadual pelo PSDB. Ele visitou o npdiario nesta terça-feira, dia 25, e comentou sobre seu trabalho de defesa e desenvolvimento ligado à questão ambiental.Com expertise no segmento, possui bases fortes em Curitiba, oeste, sudoeste e região central do Paraná e busca ampliar ainda mais o apoio em sua terra natal, no Norte Pioneiro.



É natural de Jacarezinho, casado, tem 52 anos e duas filhas.Funcionário público de carreira do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), onde atuou desde 1984 nas áreas de licenciamento, monitoramento e fiscalização ambiental. Foi chefe do Escritório Regional do IAP em Jacarezinho por 12 anos e foi presidente da instituição de 2011 até este ano.



Desde 2013, Tarcisião, como é conhecido, possui cargos de diretoria na Associação Brasileira de Entidades Ambientais (Abema). No biênio 2015/2016, ele foi Secretário Geral da entidade. Como presidente, atuou no licenciamento de grandes empreendimentos do Estado, como Klabin e em mais de 140 licenças ambientais para empreendimentos hidrelétricos, como Usinas Hidrelétricas, PCHs e CGHs. Ainda promoveu a modernização da instituição com o desenvolvimento do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) e programas e projetos pioneiros, como a regularização da criação e comercialização da fauna espécie nativa no Estado.

Defende a criação de empregos e vê no seu conhecimento ambiental possibilidades variadas de projetos para permitir e mesmo estimular a abertura de empresas e a viabilização de mais parques também, como forma de melhorar a renda e incentivar o turismo no interior.

Apoia a reeleição da governadora Cida Borghetti(PP) e tem várias “dobradas”, com Mounir Chaowiche, por exemplo.

FOTOS E VÍDEO: Martinho de Paula/Especial para o Npdiario