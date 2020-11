Candidato a vereador de Ibaiti não recebeu auxílio emergencial

Olá, meus amigos de Ibaiti, venho através deste vídeo esclarecer o que vem circulando nas redes sociais, sobre eu ter recebido o auxilio emergencial. Agradeço a pessoa que postou , mesmo ela não se identificando, mas, foi através dela que tive o conhecimento sobre tal situação.

Em especial agradeço o Gerente da Caixa Econômica Federal, que prontamente me atendeu, me fornecendo o extrato onde comprova que não utilizei dinheiro algum do auxilio emergencial.

Existe sim um cadastro em meu nome para o recebimento do auxilio, onde mostra que foram creditadas três parcelas, porém não efetuei o saque de nenhuma das parcelas, inclusive como destacado a própria caixa econômica no mês de setembro fez a devolução automática do valor referente a primeira parcela.

Mais uma vez agradeço ao gerente da CEF de Ibaiti, no qual me orientou a abrir um protocolo junto ao Tribunal de Contas da União, para que seja averiguado, quem efetuou o cadastro em meu nome, e as devidas providencias já estão sendo tomadas juridicamente.