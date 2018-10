Candidato a vice-governador confirma criação de Cidade da Polícia

O concorrente ao Senado também esteve no Norte Pioneiro

Os candidatos a vice-governador, Darci Piana (PSD), e senador,Oriovisto Guimarães (Podemos) estiveram no Norte Pioneiro nesta terça-feira, dia dois. Em Santo Antônio da Platina promoveram reunião na Associação Comercial e Empresarial e, na sequência, visitaram a sede do npdiario, onde concederam entrevista exclusiva.



Na Acesap foram recepcionados pelo prefeito local. José da Silva Coelho Neto (PHS),o ex-prefeito e ex-deputado José Afonso Junior(PSD), pelo ex-chefe do executivo e candidato a deputado estadual, Pedro Claro de Oliveira (PSD) e o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Alex Figueira.

Piana defendeu a redução de 18% para 12% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), ou seja, da alíquota de milhares de mercadorias.O aumento foi autorizado em 2015.

Mas, a maior empolgação foi a prometida criação da Cidade da Polícia.

Didaticamente,o presidente licenciado da Fecomércio prometeu que, se eleito junto com Ratinho Junior, vão acabar “com pelo menos 50% das secretarias” e onde é hoje o Palácio das Araucárias, no Centro Cívico em Curitiba, extinguirão ou transferirão os órgãos público lá instalados e abrigarão um espaço especial.As cúpulas das instituições seriam concentraram num mesmo complexo.

No projeto, que fez brilhar os olhos do homem do homem de 76 anos, seriam sediados as Polícias Civil, Militar, Rodoviária Estadual, Bombeiros,entre outros, para que a logística de segurança no Estado fosse mais ágil, conforme previu.Ele anunciou ainda mais viaturas e aporte financeiro no setor.



Também estiveram presentes o coordenador regional da campanha de Ratinho Junior, Juarez Leal, o Daio, a vereadora Míriam Montanheiro, o presidente da Acesap, Nelson Camargo, o radialista Paulo César Tiri, e os vereadores Aguinaldo do Carmo e Valdir do Foto, além de Pedrinho Claro e Orlando Pimentel.

Os políticos depois seguiram para Jacarezinho e Cambará e, já de noite, Cornélio Procópio.

Fotos e vídeos: Martinho de Paula/Especial para o npdiario