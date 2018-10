Candidatos a vice-governador e Senado hoje no Norte Pioneiro

Em Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Cambará e Cornélio Procópio

Darci Piana (foto principal), do PSD, presidente licenciado da Federação do Comércio do Paraná – Sistema SESC E SENAC – e candidato a Vice-governador na chapa do Ratinho Junior (PSD) e o Professor Oriovisto Guimarães (foto abaixo) candidato ao Senado, estarão na região na próxima terça-feira, dia dois.

Vindos de Telêmaco Borba, estarão na sede da Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina (Rua Rio Branco, 510 – 1º andar) em torno das 14 horas.

Na sequência, 15h30m, no Sindicato Rural de Jacarezinho e depois em Cambará e Cornélio Procópio.