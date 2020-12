Eleições serão no Centro de Eventos de Santo Antônio da Platina

No próximo dia 22 (uma terça-feira) estão marcadas as eleições para escolher a nova diretoria do Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro) às dez horas e da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro às 11 horas. Será no Centro de Eventos de Santo Antônio da Platina.

Por enquanto, os dois concorrentes à presidentes das entidades ( Marcelo Palhares/Jacarezinho e Hiroshi Kubo/Amunorpi) não têm adversários conhecidos, até porque buscam união entre os chefes dos executivos da região.

Ambos possuem apoios formais e importantes do governador Carlos Massa Ratinho Junior, dos deputados Mauro Morais, Cobra Repórter e Alexandre Curi, dos secretários da Casa Civil, Guto Silva, da Saúde, Beto Preto, da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, e , principalmente, da maioria dos prefeitos que veem na dupla competência e espírito colaborativo.

Os mandatos serão de dois anos.