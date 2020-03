Canil do 2º BPM se apresenta em projeto de Quatiguá

Crianças fizeram homenagem à corporação

Na manhã desta sexta-feira, dia 13, o Canil do 2º BPM realizou apresentação e a exposição de materiais no Projeto Piá em Quatiguá, para cerca de 150 crianças.

A iniciativa é coordenada por Doroteia Tereza Borges, que desenvolve atividades como artesanato, aulas de música, artes marciais e oficinas diversas. A Equipe de Operações com Cães demonstrou as atividades operacionais realizada pelos cães, tais como busca de pessoas, armas e entorpecentes. Além do rádio patrulhamento com cães (RPC) e exercício de proteção e obediência.

Os Policiais Militares ainda foram homenageados pelas crianças, que lhes entregaram um presente confeccionado artesanalmente por elas e uma apresentação teatral/musical com a fanfarra do projeto.

Veja fotos abaixo: