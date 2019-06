Canil do 2ºBPM se apresenta em Carlópolis (vídeo)

Ações demostradas para o público

Neste domingo, dia 23 , a equipe da ROTAM/Canil do 2º BPM apresentou-se no 2º Corte Solidário de Carlópolis, realizado no Centro de Eventos Ilha do Ponciano.

Foram demonstrados os trabalhos policiais desenvolvidos pelos cães Lana, Beka e Thor.

O público presente pôde compreender como os animais auxiliam as autoridades no dia a dia, no combate ao tráfico de drogas, abordagens e busca por pessoas desaparecidas ou foragidas.

Mais de 300 pessoas prestigiaram a apresentação e a equipe ainda permaneceu durante todo o evento.