Cantor Antony, da dupla com Gabriel, está com coronavírus

O cantor Antony Corrêa (foto e vídeo) da dupla sertaneja Antony e Gabriel, e sua esposa, Jéssica, foram diagnosticados com Covid-19), de acordo com o que o próprio informou, Ele e o parceiro são de Joaquim Távora.

“Eu tive os sintomas primeiro, fiquei dois dias assim com febre, resfriado isso há 10 dias atrás, e ai eu pensei será que estou com esse negócio, falei vou dormir e ver como vou acordar amanhã, e ai no outro dia eu acordei, algo que me chamou atenção foi muita sensibilidade na região da barriga, isso que eu achei estranho, então no dia seguinte levantei bom, pensei então não é nada, passou uns dias a minha esposa começou a sentir alguns sintomas também”, assinalou o artista.

Tudo começou como uma brincadeira entre amigos de faculdade, Antony formado em Jornalismo e Gabriel em administração, foi definitivo para projetar a dupla no meio artístico como cantores profissionais.

Édico Antônio (Antony) de 31 anos e Jhony Cristhian de Oliveira (Gabriel) de 34, soltaram despretensiosos vídeos caseiros na internet e se destacaram naturalmente com suas publicações, chegando a milhões de visualizações, colocando a dupla entre as mais vistas.

No ano seguinte, já estavam fazendo shows pelo Brasil e com músicas nas rádios.No canal da dupla no Youtube, já ultrapassa a marca de 550 milhões de visualizações e mais de 1 milhão de inscritos. Outro número expressivo é o de curtidas na página oficial no Facebook, são mais de 2 milhões de seguidores.

Entre os maiores sucessos da dupla, estão “TCC”, “Eu te Amo Pinga”, “Seu Padre” e “Se Não For Pra Dar PT”. Também foram trabalhadas nas rádios as seguintes canções: “Bonito pra Você”, “Camisa Listrada”,”Bebendo mais que Opala”, “Seu Padre”,”Velhos Vícios” com a participação de Eduardo Costa, e a última, “Desandeiro”.

Recentemente a dupla emplacou dois grandes sucessos, que está na boca da galera, “Raparigueiro da Roça” e “Desandeiro”, além do hit “Esse meu Forró” que a dupla participou com os Garotos Bon’d Xote.