Cantor cancela show em Joaquim Távora e produtora diz que vai processar

Apresentação seria no próximo dia 13

O cantor Edson Vander da Costa Batista, conhecido como Eduardo Costa (foto) se apresentaria no próximo dia 13, em Joaquim Távora. A produtora Fênix Eventos, responsável pela exibição, faz aqui o esclarecimento:

“Fomos surpreendidos por comunicado da parte da Talismã Eventos, empresa que representa os interesses do cantor Eduardo Costa nos informando que o show agendado para o próximo dia 13/03 em Joaquim Távora estava sendo cancelado.

Imediatamente, entramos em contato para entender os motivos do cancelamento uma vez que o contrato celebrado entre a Talismã e a Fênix Eventos estava sendo cumprido na sua totalidade.

O referido contrato traz uma cláusula padrão em contratos de shows onde o artista pode com no mínimo 45 dias de antecedência, cancelar o show sem justo motivo.

No caso concreto o problema reside no fato que o show foi cancelado com menos do que o tempo mínimo contratual.

A Fênix Eventos já tinha pago parte do cachê do cantor, bem como contratado toda a estrutura necessária para que o show acontecesse, e numa manifestação de flagrante desrespeito com nosso povo Eduardo Costa simplesmente cancelou sem qualquer motivação não se dignando sequer a dar uma explicação plausível.

Por cautela a Fênix Eventos suspendeu os pagamentos do cantor Eduardo Costa e está, via seu departamento jurídico, tomando todas as providências cabíveis no sentido de minimizar os danos gerados pela postura anti- profissional e irresponsável da Talismã – Eduardo Costa.

Lamentamos profundamente o ocorrido informando que nos próximos dias entraremos em contato com cada pessoa que adquiriu seu ingresso para efetuarmos a devolução dos valores.Agradecemos a compreensão de todos.”