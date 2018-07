Cantor católico Nando Mendes se apresenta amanhã em Santo Antônio

À noite na Paróquia São Judas Tadeu

Será promovida às 20 horas desta sexta-feira, dia 27, na Paróquia São Judas Tadeu (Conjunto Dr. Jamidas) a Noite Invocamos o Teu Nome com Nando Mendes (foto), em Santo Antônio da Platina.

O cantor gospel acredita que, além do talento para a música, possui também o dom da alegria, de entusiasmar as pessoas pela forma como comunica e leva a Palavra de Deus; o dom de tirar a pessoa do estado de inércia, provocando nela uma motivação. O artista usa esses dons para a evangelização.

E no sábado dia 28, curso Seja Quem Nasceu Para Ser com Daniela Mendes (esposa de Nando) às 14 horas na capela São Pedro.