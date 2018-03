Cantor Guilherme Junqueira lança o clipe da música É Natural

Artista é da cidade de Cornélio Procópio

Esta semana, depois de um tempo de espera, o cantor e compositor Guilherme Junqueira (foto), de 24 anos, lançou seu novo clipe da sua música “É Natural”. Guilherme, que é de Cornélio Procópio, sempre teve vontade de ser cantor, decidiu seguir carreira solo e buscar realizar os seus sonhos. No clipe da música É Natural, é possível sentir a empolgação e dedicação do artista com a música, transmitindo alegria e sentimento para seus fãs. Apesar do estilo sertanejo, Guilherme é um apreciador de música e está sempre ligado nas novidades do mercado.

No próximo dia 02, Guilherme fará uma entrevista na rádio Vale do Sol FM, às 16:30, no programa da Celimar de Oliveira.

Segundo Guilherme, teremos mais algumas novidades nos próximos meses, “Estarei lançando mais uma música a nível nacional, e ela se chamará “Oh amor, cê volta?”, muito obrigado pelo carinho de todos e espero sempre trazer boas músicas. Também acho muito importante valorizar a nossa região que é recheada de talentos.

Guilherme terá uma entrevista no SBT com o apresentador Ratinho, no mês de maio, e também dará entrevistas em várias rádios do Paraná .

Guilherme agradece as parcerias que teve na gravação:

Composição: Arthur Janoni

Gravado e Captado no Studio SML (Londrina-PR)

Produção e Edição Musical: Ismaile Augusto

Videoclipe por: StageOn e Lucas Oliveira