Cantora gospel platinense lança música neste sábado

No templo da Assembleia de Deus

A cantora Daiane Pacheco (fotos) lançará sua primeira música de trabalho, “Por Me Amar”, em Santo Antônio da Platina, neste sábado, dia 26, às 19h30m, no templo da Assembleia de Deus (Rua Dário Vilela Bitencourt, 445, Vila Portuguesa) num dos eventos especiais da denominação.

Haverá um Culto de Louvor com o pastor Emerson, de Santa Mariana e apresentação do grupo Atalaia.

A canção faz parte do repertório do primeiro CD da cantora, recheado de grandes produções e letras impactantes.

O álbum está sendo produzido pela Gravadora e Editora Point Music Entretenimento.

Em 2018 Daiane passou a integrar o cast da Point Music, sendo uma aposta vigorosa da empresa.

Daiane é casada com Gedielson Pacheco, com quem tem um filho de cinco anos.

Na página oficial da cantora platinense, está acontecendo uma promoção. A gravadora irá lançar o CD em todas as plataformas, quando a primeira música da cantora atingir 1000 compartilhamentos, o público só precisa compartilhar o post do teaser da canção.No facebook é @daianepachecooficial ,além disso quem compartilhar será um dos dez primeiros sorteados a ganhar o CD completo da artista.