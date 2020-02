Cantora participa de seleção para tocar no Lollapalooza (vídeo)

Isabella Marina reside hoje em Quatiguá

Cantora e compositora, Isabella Marina (fotos), 24 anos, está participando de uma seleção para fazer o show de abertura do festival Lollapalooza, um dos principais festivais musicais do país, que acontece de 3 a 5 de abril deste ano no Autódromo de Interlagos em São Paulo.Entre os artistas que se apresentam neste ano estão Guns N’ Roses, The Strokes, Lana Del Rey, Travis Scott e Gwen Stefani.

O concurso cultural “Temos Vagas” é organizado pela rádio 89 FM, da capital paulista. A primeira parte consiste em votação on line até dia oito de março, na qual as 50 bandas mais votadas passam para a próxima fase em que serão avaliadas por uma comissão do festival, que irá escolher o vencedor para tocar no palco principal e abrir o Lollapalooza 2020.

Isabella é uma artista do Norte Pioneiro, já residiu em Conselheiro Mairinck, Ibaiti e atualmente mora em Quatiguá. Canta, compõe músicas e toca violão desde os 13 anos, gravou seu primeiro álbum independente chamado “Reticências” em 2014 aos 21 anos, e divulga seu trabalho na internet. Suas músicas estão nas plataformas digitais como o Spotify e também no YouTube.

Como votar – Para chegar mais perto dessa chance, Isabella precisa do voto do público. É simples e rápido, sendo necessário acessar o site https://www.radiorock.com.br/temosvagas/isabella-marina e fazer login no Facebook.

A votação vai até dia 8 de março e o resultado será divulgado no dia 10 de março.

Para a cantora, a possibilidade de tocar no Lollapalooza pode finalmente dar a chance que ela tanto precisa para ser reconhecida na carreira. “Um festival tão importante como esse pode ser minha grande chance de visibilidade, é uma grande oportunidade para qualquer banda, principalmente para os que não têm muitas chances de mostrar seu trabalho, uma oportunidade como essa de serem vistos em um grande evento musical faz toda a diferença”.