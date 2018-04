Cantora platinense Letícia Coimbra é 1000 em programa de TV

Participou do Ratinho no SBT

A cantora Letícia Coimbra participou nesta segunda-feira, dia 23, do Programa do Ratinho no quadro “10 ou 1000”.

Cantando Amy Winehouse “Rehab” levou vários elogios do Ratinho e dos jurados do programa.

“Não estou no estúdio errado, diz Arnaldo Sacomani ao reconhecer o talento de Letícia”.

Letícia que já participou de outros programas de TV, está com sua carreira a cada dia mais em ascensão, com sua música de trabalho “Dissimulado” tocando em rádios de todo o Brasil e prestes a gravar seu primeiro vídeo-clipe, ela vem conciliando a agenda de shows a compromissos de divulgação.