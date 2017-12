Cantores do The Voice fazem show na Casa da Cultura Platinense

Evento será beneficente ao menino Lucca

Na noite do dia 13 de janeiro será promovido na Casa da Cultura de Santo Antônio da Platina um show beneficente para ajudar Lucca Roberto, de Jacarezinho.

O menino Lucca Roberto da Silva de apenas três anos e meio.Aos sete meses, foi diagnosticado com AME(Atrofia Muscular Espinhal), uma patologia degenerativa e grave. Para o tratamento, ele necessita de um medicamento chamado Spinraza que custa R$ 3 milhões.

Haverá a apresentação de dois participantes do The Voice Kids, um é o Igor Silveira (Primeira temporada), reside em Conselheiro Lafaiete (MG) e o João Vítor Mafra(foto) , da Segunda temporada, que é de de Mogi das Cruzes (SP).

As crianças estão preparando um repertório variado para atender todo o tipo de público.

Toda a renda desse evento será enviada para a família do pequeno Lucca, que é doente e precisa de tratamento urgente.

Os ingressos estão sendo vendidos na portaria da Rádio Vale do Sol e Difusora, no Pet Shop São Miguel, no Açaí Wave e Koisa & Tal Presentes no valor único de R$ 20,00. Mais informações pelos telefones : 9 9936-2177 / 9 9937-1005. Apoio: Npdiario.