Capitão assume oficialmente SGBI de Santo Antônio (vídeo)

Elevação ocorreu no final de 2018

No próximo dia 26 (sexta-feira) às 16 horas na câmara de vereadores será promovida a solenidade de posse do comandante do Subgrupamento de Bombeiros Independente de Santo Antônio da Platina, capitão Angelino José de Siqueira (foto e vídeo).

Ele assumirá oficialmente o comando após a elevação administrativa ocorrida no final do ano passado (vídeo traz declaração de Angelino).

O SGBI possui uma estrutura composta por vários oficiais (comandante, subcomandante e chefe de seção) e traz mais celeridade administra e operacionalmente, antes dependentes hierarquicamente do 3º Grupamento de Bombeiros de Londrina.

