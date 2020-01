Cardiopatia tira a vida de Sérgio de Toni aos 71 anos

Família de Santo Antônio da Platina

Problemas no coração tiraram a vida do corretor Sérgio de Toni (foto) às nove horas deste domingo, dia cinco, em Arapongas, onde se submetia a tratamento há quatro semanas, mas não resistiu.

Ele tinha 71 anos, era casado com Valdete, professora de Língua Portuguesa (Colégio Edith de Souza), deixou as filhas também professoras Chiara e Keila (Colégio Estadual Rio Branco).

O corpo está no velório da Funerária Platinense e será sepultado na manhã desta segunda-feira, dia seis, no Cemitério São João Batista, em Santo Antônio da Platina.