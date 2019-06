CARLÓPOLIS: 92 gols no primeiro dia de futsal

Houve goleadas

O primeiro dia de futsal da Fase Regional dos Jogos Escolares que acontece em Carlópolis teve a rede balançando 92 vezes. As partidas aconteceram no Ginásio de Esportes Homero Ravedutti e na quadra da Escola Estadual Hercília P. da Siva.

Desde o início da manhã a cidade registra chuvas que atrasaram as competições durante o período, inclusive o futsal. Na hora do almoço uma reunião na Comissão Central Organizadora (CCO) e Professores decidiram manter a programação dos jogos

As partidas que iriam terminar no final da tarde continuaram até o início da noite nas duas quadras para que o cronograma fosse concretizado. A maior goleada do dia foi da Escola Especial Maria de Nazaré, de Jacarezinho que fez 15×1 contra a Escola de Educação Especial São Lucas, de Quatiguá.

Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado por meio da Secretaria da Educação e do Esporte em parceria com os municípios de Carlópolis.