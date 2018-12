Carlópolis combate farra dos atestados médicos

Chefe do executivo divulga Comunicado

A prefeitura de Carlópolis inibe ações desonestas em todos os sentidos e, mesmo que com algum desconforto, não admite que eventuais erros omitidos.

Por isso, o prefeito Hiroshi Kubo (foto) fez um comunicado público sobre o uso por parte de servidores municipais para justificar suas faltas ao trabalho.

“Nosso objetivo não é punir ninguém. Mas o que se pretende é evitar o USO INADEQUADO de Atestados Médicos para faltar ao trabalho”, esclareceu, adicionando: “A nenhum servidor é lícito usar artifícios, com motivos falsos, para faltar ao trabalho em prejuízo do atendimento à população.Temos casos onde estão caracterizados uma verdadeira ‘farra dos atestados’. É preciso moralizar o serviço público e todos os servidores precisam agir com responsabilidade perante a população que paga seus impostos e depende do trabalho desses profissionais”.