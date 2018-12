Carlópolis conquista mais R$ 550 mil (caminhão basculante e retroescavadeira)

Prefeito assinou convênio nesta segunda-feira em Curitiba

A governadora Cida Borghetti assinou nesta segunda-feira (17), no Palácio Iguaçu, um convênio que vai destinar R$ 89,8 milhões para melhorias em estradas rurais em diversos municípios paranaenses. O contrato com a Caixa Econômica Federal foi viabilizado pela bancada federal paranaense e vai possibilitar a aquisição de máquinas, equipamentos, tratores agrícolas e veículos para adequação e manutenção de estradas, dentro dos princípios conservacionistas de gestão de solo e água.

Segundo o prefeito Hiroshi Kubo (fotos) , os veículos que serão comprados no primeiro trimestre de 2019 (caminhão basculante, trucado e traçado R$ 300 mil e retroescavadeiras, R$ 250 mil) serão utilizados principalmente nas estradas rurais, porém são multi-uso, “estamos satisfeitos com mais esse benefício para a população do município”, assinalou.

Cida destacou que o trabalho conjunto do Governo do Estado, União, parlamentares e municípios vai melhorar a estrutura das cadeias produtivas, fortalecendo a agricultura do Estado. “O Paraná é um celeiro, um Estado essencialmente agrícola. Precisamos dar condições para que a produção de todas as propriedades, das pequenas às grandes, possam chegar aos mercados, às Ceasas e ao Porto de Paranaguá”, afirmou. “Assim, essa cadeia produtiva dá frutos que melhoram a renda e a vida dos nossos agricultores”, disse.

Os recursos federais – do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – somam R$ 84,2 milhões, e a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento vai destinar mais R$ 5,6 milhões. Está prevista a aquisição de 36 caminhões basculantes, três caminhões comboio, 20 escavadeiras hidráulicas, 14 motoniveladoras novas, 35 pás-carregadeiras, 80 retroescavadeiras, 23 rolos compactadores, e 109 tratores agrícolas.

97 MIL QUILÔMETROS – O Paraná tem aproximadamente 97 mil quilômetros de estradas rurais. Mantê-las em boas condições é uma forma de beneficiar o escoamento da produção agropecuária do Estado e o transporte da população, afirmou o diretor-geral da Secretaria de Estado da Agricultura, Francisco Simioni. “Esse investimento se soma a outros programas da secretaria, como de gestão de microbacias, Pró-Rural e o Pró-Solo. Isso garante a segurança alimentar e a melhoria de vida no meio rural”, afirmou.

A definição dos itens a serem adquiridos foi feita com base em especificações técnicas, econômicas e operacionais disponíveis nas literaturas específicas, bem como no acervo técnico da Secretaria da Agricultura. A partir de agora, a pasta ficará responsável pelas licitações, para então adquirir os equipamentos para repassar aos municípios.

As máquinas, equipamentos e tratores a serem adquiridos pela secretaria serão repassados por meio de instrumentos jurídicos adequados aos municípios a serem beneficiados, onde deverão ser identificados com o número do contrato de repasse e origem dos recursos, ou seja, o Ministério da Agricultura, os quais serão os responsáveis pela gestão dos bens, guarda e manutenção, em conformidade com a legislação vigente.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade o secretário de Estado da Fazenda, José Luiz Bovo; o superintendente regional da Caixa Econômica, Arielson Bittencourt; os deputados federais Ricardo Barros, Luiz Carlos Hauly e Rubens Bueno; e prefeitos.