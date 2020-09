Carlópolis: Escola Municipal José Salles está em fase final

A instituição antiga (imagem abaixo) está com visual novo e moderno

Nesta quarta-feira, dia 16, o Prefeito de Carlópolis, Hiroshi Kubo, manifestou-se em sua rede social particular avisando que a Escola Municipal José Salles já está em fase final e, em breve, será entregue; as obras, com ampliações e modernizações, estão sendo finalizadas.

Além da fachada nova, a instituição ganhou:

Duas salas de aula;

Uma cozinha funcional;

Novo refeitório;

Sala para a secretaria;

Pintura nova;

Novas portas;

Revisão de instalações elétricas;

Forro de madeira;

Muros rebocados e pintados;

Rampas de acessibilidade.

Hiroshi agradeceu várias pessoas, desde a Diretora até o Departamento de Engenharia e contador da prefeitura. Afirmou também que adequou a escola às exigências do Corpo de Bombeiro.