Carlópolis faz carreata para Bolsonaro e Cida

Na manhã deste sábado

O prefeito Hiroshi Kubo (foto) organiza uma “carreata da vitória”, como ele está chamando, para a manhã deste sábado, dia 29, em Carlópolis.

Haverá dezenas de lideranças locais e de várias cidades do Norte Pioneiro visando promover a candidata a governadora Cida Borghetti(PP) e o concorrente à presidência, Jair Bolsonaro(PSL).

O chefe do executivo do PSDB informa que será a partir das 9h30m com “foguetório”, “buzinaço”, concentração no pátio do ginásio de esportes Homero Ravedutti e na sequência desfile por todo o centro e bairros.