Carlópolis festeja Semana da Pátria com Gincana; veja fotos e vídeos

Inovação, participação popular e civismo

Na noite desta terça-feira. dia quatro, no ginásio de esportes Homero Ravedutti, em Carlópolis, ocorreu a abertura da primeira Gincana com a participação dos alunos das Redes Estadual e Municipal, como parte das comemorações da Semana da Pátria (fotos e vídeos).



O propósito foi inovar as atividades alusivas aos festejos, de forma que toda a comunidade pudesse participar e tornar a data uma semana cívica efetiva com mais integração, alegria e criatividade,com os estudantes, seus familiares e a comunidade em geral.

Sob a coordenação da Secretaria Municipal da Educação, as Secretarias de Esportes e do Turismo prestaram apoio.

A gincana de quatro dias terminará nesta sexta-feira, dia sete.

Participam 11 Escolas, somando 3.200 alunos coordenados pela secretária de Educação e Cultura, Cidinha Miranda, e toda a Equipe de voluntários, diretores e funcionários, como Ederaldo do Espote e Nilton Teles do Turismo.

“O evento esteve impecável, bonito e bem organizado, com a presença extraordinária da população. Viva Carlópolis. Viva o Paraná e Viva o Brasil”, afirmou, empolgado, o prefeito Hiroshi Kubo(PSDB).