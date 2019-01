Carlópolis inicia construção de estabelecimento de ensino

Inovação educacional

Nesta quarta-feira, dia dois, o executivo deu início à preparação do terreno onde será construída uma das maiores e melhores escolas do padrão do MEC (Ministério da Educação).

Será num terreno de 8.000 m² que fica na Avenida Elson Soares, ao lado da Escola Benedito (fotos).

Segundo o prefeito Hiroshi Kubo, o estabelecimento de ensino terá padrão moderno e funcional, com acessibilidade e todas as exigências dos órgãos, além de conforto para alunos, professores e funcionários, “a educação é prioridade na nossa administração”, explica.