Carlópolis: Polícia Militar prende dois jovens com moto furtada

Responderão por receptação e adulteração de sinal identificador

Nesta sexta-feira, dia 16, PMs viram dois indivíduos em atitude suspeita, saindo de um posto de combustível na Rua Benedito Salles, em frente da Cacique Materiais de Construção, em Carlópolis.

Realizado acompanhamento e com apoio da rádio-patrulha de serviço, a dupla foi abordada.

Wilgner Philippe de Araújo (foto) e Alisson da Silva Leal(foto) estavam numa moto de cor verde(placas APP/9306/Curitiba ) e após checagem de sistema, restou comprovado que as caraterísticas eram diferentes.Feita nova consulta pelo chassi do quadro e numeração do motor, constava alerta de furto.

A placa original ALM-0847 somente foi identificada pelo chassi do quadro e motor.

Com um dos jovens havia no bolso uma bucha de maconha.

Diante dos fatos, ambos foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia civil para as devidas providências. Eles responderão por drogas para consumo, receptação e adulteração de sinal identificador.

O veículo foi recuperado.