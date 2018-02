Carlópolis: PRE atende colisão e encontra revólver em picape

Policia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu ocorrência

Por volta das 3h45m deste domingo, dia 25, aconteceu colisão frontal no KM 7 da PR-218,em Carlópolis.

Uma picape Strada (placas AQT-9215/Fartura/SP) e um Gol (placas AFO-8468/Fartura/SP) bateram e os motoristas, respectivamente José Alexandre Barbosa, 48,e Antônio Emílio de Oliveira Rodrigues,31, sofreram ferimentos médios.

Foram levados ao Hospital São José (Carlópolis) num primeiro momento, mas depois transferidos para Fartura.

A equipe da Policia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina ( sargento Padilha e soldado Barbosa) localizou embaixo do banco do motorista da Strada, um revólver marca Rossi calibre 32 com seis munições (fotos), duas deflagradas e quatro intactas, sendo entregues na delegacia de Polícia Civil de Carlópolis para demais procedimentos.

Não sendo possível, devido o estado de saúde, o encaminhamento do condutor , um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos.

José Alexandre pode responder por porte ilegal de arma e munição de uso permitido, já que após consulta da numeração, constatou-se não possuir registro nem queixa de furto.