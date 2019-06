Carlópolis: Primeiro dia agitado no vôlei dos JEPs

Confira os resultados

Quem gosta de voleibol teve um dia cheio de emoção neste sábado, dia primeiro, em Carlópolis na Fase Regional dos Jogos Escolares. O primeiro dia de competição foi marcado com várias partidas disputados na quadra de esportes da Escola Estadual Edwirges Benedito do Amaral.

Na categoria Feminino de 15 a 17 anos o Colégio Estadual Miguel Dias de Joaquim Távora venceu a Escola Estadual Nicanor Bueno Mendes de Jundiaí do Sul por 2×0. No outro jogo, a Escola Estadual Santa Terezinha, de Santo Antônio da Platina venceu o Colégio Nossa Senhora das Graças de Cambará por W.O.

Na categoria Masculino de 15 a 17 anos o Colégio Casucha de Santo Antônio da Platina venceu por 2×0 o Colégio Estadual Nicanor Bueno Mendes de Jundiaí do Sul. Na outra partida o Colégio Estadual Joaquim A. Moura de Ribeirão Claro venceu por 2×0 o Colégio Nossa Senhora das Graças de Cambará por 2×0.

Na categoria Feminino de 12 a 14 anos o Colégio Casucha venceu por 2×1 o Colégio Nossa Senhora das Graças de Cambará. O outro jogo foi a vitória do Colégio Miguel Dias de Joaquim Távora por 2×0 a Escola Estadual Luiz Petrini de Jundiaí do Sul.

Na categoria masculino de 12 a 14 anos o Colégio Estadual Herminia Lupion, de Ribeirão do Pinhal venceu por 2×1 o Colégio Casucha de Santo Antônio da Platina. Já a outra partida foi a vitória do Colégio Nossa Senhora das Graças de Cambará por 2×0 contra a Escola Estadual Luiz Petrini de Jundiaí do Sul.

Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado por meio da Secretaria da Educação e do Esporte em parceria com os municípios de Carlópolis.