Carlópolis: Segunda maior Arena de Rodeios do Paraná é reformada

Em forma de ferradura

A Arena de Rodeios José Simão Leite, localizada no Centro de Eventos Ilha do Ponciano, em Carlópolis, está passando por uma reforma geral para que possa receber o público na ocasião da realização da décima edição da FrutFest, que acontecerá nos dias quatro a oito de setembro deste ano.

O local não recebia reformas e melhorias há cerca de seis anos, e nesse tempo foi alvo de vandalismo e depredação, sofrendo ainda danos pela ação do tempo, infiltração e furtos na rede elétrica e hidráulica, motivo pelo qual não foi utilizada na FrutFest de 2017, quando os shows e rodeio foram realizados em estrutura montada paralelamente.

Na reforma, foram investidos cerca de 200 mil reais em obras de infraestrutura elétrica, hidráulica, cobertura do arco, adequação da estrutura de sustentação, gramado, sanitários, pintura, entre outros, recursos estes oriundos da Secretaria Municipal de Turismo do Município, onde a empresa vencedora da licitação deverá entregar a obra até a próxima semana.

“Para se ter uma ideia, toda a rede elétrica, desde os disjuntores, soquetes e tomadas foram furtados e tiveram que ser repostos para que o evento possa ser realizado com segurança e conforto”, ressalta o Diretor Municipal de Turismo, Nilton José Teles.

A pedido da população, em 2019, a FrutFest terá o Rodeio da Liga Nacional de Rodeios/Circuito Barretos e os seis shows realizados na Arena, onde são disponibilizadas as arquibancadas e os camarotes construídos em sua estrutura própria além de outros que serão montados em estrutura temporária, totalizando 200 unidades.

Além da Liga Nacional de Rodeios /Circuito Barretos, nos cinco dias de evento as apresentações artísticas ficarão por conta de Pedro Paulo e Alex, Bruno e Marrone, Lucas Lucco, Munhoz e Mariano, Jads e Jadson e encerrando com o show da dupla Rick e Renner.

Também serão disponibilizados estacionamento com segurança, praça de alimentação, Delfino´s Restaurante, Palco Alternativo, parque de diversões e uma completa área de exposição com produtos variados.

A Arena foi inaugurada no ano de 2011. Quanto a expectativa da comissão organizadora, espera-se um público de mais de 150 mil pessoas em todos os dias do evento, o que consagra a FrutFest como maior festa de portões abertos do Norte Pioneiro.

Segundo o Prefeito Municipal, Hiroshi Kubo, o evento será realizado sem custos para os cofres públicos, uma vez que a festa se tornou autossustentável e suas receitas cobrirão as despesas sem que haja investimento de recursos públicos. “O investimento da Secretaria de Turismo na Arena não se dá apenas por conta da realização deste importante evento, por ser um patrimônio público a serviço da população e para que, futuramente, a Arena ofereça estrutura necessária para a realização de outros eventos em diversas áreas”.

BAILE DE ESCOLHA DA RAINHA

No dia 10 de agosto, será realizado o Baile de Escolha da Rainha, Princesas e Mister FrutFest 2019, com shows nacionais de Léo e Raphael e Letícia Coimbra.

A escolha será nas dependências da sede social do Caravela Country Club, e contará com toda estrutura necessária para uma noite inesquecível de muita alegria, glamour e elegância.

Desfilarão vinte e sete meninas e seis meninos com idades entre 15 e 24 anos, residentes em Carlópolis, de onde serão escolhidos um Mister, uma Rainha e duas Princesas.

Pela primeira vez em sua história, a FrutFest terá um Mister, que será escolhido pelo corpo de jurados entre os seis participantes.

Os candidatos e as candidatas têm como requisito de contrapartida para participação, a venda de convites, portanto quem quiser participar desta noite histórica deve procura-los e caso necessite de mais informações, o clube Caravela está à disposição através do fone (43) 3566-1340.

Ainda há poucas unidades de camarotes da FrutFest a venda, os interessados deverão entrar em contato com Nilton Teles pelo fone/whats (43) 99825-0570.