A partir das 17 horas

Neste domingo, dia 11, a partir das 17 horas, tem Carnaval no Vegas Pub Restaurante Choperia Pub, no centro de Santo Antônio da Platina.

Entradas limitadas.Uso do ambiente externo.

Carnaval, reagge e rock and roll.

Maurício Góis(Violão e Ukulelê); Wanda Petruli(Percussão) e Ton Nassar (saxfone).

Informações (43) 99977-9878.