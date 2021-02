Decreto publicado pelo Governo do Estado também reforça fiscalização para impedir aglomeração de pessoas. A suspensão inclui prévias carnavalescas e similares, sejam elas promovidas por entes públicos ou pela iniciativa privada.

A Associação Comercial e Empresarial de Santo Antônio da Platina confirmou que, aqueles que não trabalharam à noite na época do Natal poderá abrir SEGUNDA-FEIRA ( dia 15 ) e abrir também na TERÇA-FEIRA ( dia 16 ), pois o feriado de carnaval se tornou facultativo, ou seja, só fecha quem quiser.

A entidade assinou o termo aditivo referente aos horários de dezembro de 2020 e a sua compensação nos dias de Carnaval, conforme disse o presidente , Nelson de Camargo (foto).

Governo revoga ponto facultativo e suspende festividades de Carnaval

Além de revogar o ponto facultativo no Executivo Estadual durante o Carnaval, o Governo do Paraná também suspendeu, em todo o território do Estado, festas ou eventos comemorativos de Carnaval. A suspensão inclui prévias carnavalescas e similares, sejam elas promovidas por entes públicos ou pela iniciativa privada.

O detalhamento da regra foi publicado no Decreto 6766, assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. A norma também determina o reforço da fiscalização estadual em todos os municípios do Paraná, para garantir que eventos de Carnaval não sejam promovidos.

Com a decisão, todos os órgãos da administração pública estadual direta e indireta terão expediente normal nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. O texto altera o Decreto 6.554, publicado em 17 de dezembro, que definiu o calendário de feriados e estabeleceu os dias de recesso e pontos facultativos de 2021.

Confira a íntegra do decreto.