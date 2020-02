Carnavalesca divulga eleição da Rainha e Desfiles em Jacarezinho (vídeos)

Ela tem diversos títulos e agora será jurada

Cíntia Alves (fotos) visitou o npdiario nesta quinta-feira, dia 20, em Santo Antônio da Platina, para divulgar o Carnaval 2020 em Jacarezinho,

Aos 37 anos, mantém a beleza e a jovialidade da menina que já ostentou muitos títulos em sua carreira.Nesta sexta-feira, dia 21, ela será jurada da eleição da Rainha do Carnaval, faixa que a morena ganhou em 2013.

O concurso será na praça Rui Barbosa, centro da cidade, com animação da banda Jair Supercap Show.

Os desfiles de rua das escolas de samba Acadêmicos do Capiau e Unidos do Cruzeiro serão no domingo, dia 23, e terça-feira, 25.

Cíntia tem carisma e simpatia. Foi Cabrocha quando criança, depois, já moça Garota 2000, Pérola Negra, Rainha da Bateria 2011 e 2012, entre outros.

A família gosta da festa momesca, como um tio que é Mestre de Bateria, a mãe que foi Baiana, prima Porta-bandeira, e primos ritmistas.

Na visita, ela estava acompanhada da filha, Raiane Aléxia, de 18 anos.