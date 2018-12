Carreata com Papai Noel e distribuição de brinquedos anima Ibaiti

No Estádio Jorge Banuth

A chegada do Papai Noel em uma carreata neste sábado (15), a partir das 15h e a distribuição de brinquedos pelo Provopar no Estádio Jorge Banuth são as grandes atrações deste fim de semana do Natal Encantado em Ibaiti.

Sobre uma viatura do Corpo de Bombeiros Comunitário, o ‘Bom Velhinho’, percorrerá as principais ruas da cidade, passando em frente a Prefeitura toda enfeitada.

Às 16h, o Papai Noel estará com toda a equipe do Provopar e Secretaria Municipal de Assistência Social no Estádio Jorge Banuth onde haverá a distribuição de brinquedos e guloseimas para a criançada. Também haverá muita brincadeira com piscinas de bolinhas e camas elásticas.

Os brinquedos e doces que serão distribuídos foram adquiridos pelo Provopar através de eventos organizados pela presidente e primeira dama Flaviana Fadel de Carvalho e toda a equipe do Provopar durante o ano, como o Chá Colonial do Provopar, vendas de doces e salgados, bingos e rifas. A festa será organizada gratuitamente pela equipe do Provopar com a Secretaria Municipal de Assistência Social com apoio do executivo.

O prefeito Dr. Antonely Carvalho convida toda a população para acompanhar a chegada do Papai Noel no Estádio Jorge Banuth na tarde deste sábado (15). “É com muita alegria que recebemos o Papai Noel em Ibaiti. Será muito bom ver as crianças se divertindo e entrando no clima de Natal. Isto nos dá mais energia para trabalharmos ainda mais pelo progresso de nossa cidade”, disse o prefeito.