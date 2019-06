Carreata festeja vitória internacional de modelo do Norte Pioneiro

Foi eleita Rainha representando Brasil na Costa Rica



Alvilene Moreira (fotos) representou o Brasil neste final de semana em San Jose, na Costa Rica, onde foi coroada Reina Intnal de los Mares y Turismo (Rainha Internacional dos Mares e Turismo).



Com 29 anos,casada com Augusto Tobias, mãe da Sarah e da Alice, a modelo venceu na categoria Mrs pela primeira vez num concurso no exterior, levando beleza e sofisticação mostrando que a mulher brasileira mãe tem força para chegar onde deseja.

Ela nasceu em Sorocaba(SP), mas foi criada e vive no Norte Pioneiro. Residiu em Ibaiti e mora há vários anos em Santo Antônio da Platina, onde está programada nesta quarta-feira, dia cinco, uma carreata pelas ruas do centro da cidade.

Iniciará entre 15h30m e 16 horas na avenida Rennó, nas proximidades da igreja Wesleyana, subirá pela avenida Oliveira Motta, virando à direita no semáforo ao lado da prefeitura para descer a rua Marechal Deodoro.

Na sequência, subirá pela rua Rui Barbosa, a partir do Hospital Nossa Senhora da Saúde ganhando a avenida Frei Guilherme, e a dispersão será a partir do Rotary Club.

Segundo explica o sargento Souza, não é permitido mais o desfile em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros, mas , garantiu o militar, a corporação estará na comemoração abrindo a carreata, com a Rainha e sua coroa desfilando numa camionete.