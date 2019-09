Carreta atropela e mata menino de sete anos hoje

Na BR-153 em Ibaiti

O motorista de uma carreta Scania tentou evitar, mas não conseguiu e atropelou um garoto de sete anos em torno das 14h30m deste sábado, dia 28, no KM 101 da BR-153, perto da Vila Guay, zona rural de Ibaiti.

A vítima estava com os pais – que residem num sítio próximo -no acostamento da rodovia e se desvencilhou da mão do pai, brincando, sendo atingida na lateral do corpo.

Informação não confirmada indica que os pais e o menino se dirigiam a uma mina d’água para buscar água potável e retornar à propriedade agrícola.

A carreta saiu de Ortigueira(PR) e viajava com destino a São José dos Campos, interior paulista.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Lega (IML) e será sepultado neste domingo à tarde.

A Polícia Civil ibaitiense e a Polícia Rodoviária Federal (posto de Santo Antônio da Platina) atenderam a ocorrência.