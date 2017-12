Carreta bate em Fiesta na PR-092 em Siqueira Campos

Mulher do carro é de Quatiguá

Eisly Silva, de 51 anos, teve um grande susto na tarde desta terça-feira,dia cinco, na PR-092, em Siqueira Campos.

Ela estava sozinha vindo de consulta com um médico cardiologista siqueirense e reduziu a velocidade porque a rodovia passava por uma restauração. Ao diminuir ainda mais e evitar bater num cone acabou sendo atingida por uma carreta na traseira do seu Ford Fiesta (placas AKH 9323/ Quatiguá).

Roselito Rodrigues Padilha, 46, que vinha atrás com seu veículo (placas MJQ 9930/Lages/SC) não conseguiu evitar a batida.

A Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.

Ninguém se machucou.