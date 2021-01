Parte da carga foi saqueada por populares que passavam pelo local

Uma carreta com a carga refrigerada com milhares de salsichas da marca Perdigão tombou no KM 38, perto da Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal de Santo Antônio da Platina.

O veículo ficou até o final da tarde no local, no trevo do restaurante/posto de combustíveis Santa Rita, e algumas pessoas levaram parte do produto.

O motorista não se machucou.

A PRF atendeu a ocorrência.