Carreta com bobinas de papel pega fogo em Ibaiti; veja vídeos

Acidente assustou quem passou pelo local mas ninguém ficou ferido

Se não fosse a agilidade de Tedilo Suchecke, de 28 anos, poderia ter sido muito pior.Ele conduzia a carreta (placas KEJ 5885/Ponta Grossa)com bobinas de papel da Klabin(Telêmaco Borba) para Poá(SP) quando teve superaquecimento nos freios e o veículo pegou fogo. O sinistro foi em Ibaiti na BR-153, próximo ao entroncamento com a PR-218, na divisa entre os municípios de Jundiaí do Sul e Guapirama.O motorista percebeu as chamas e destravou o cavalo da carreta, evitando maiores prejuízos.

Muito inflamável, o papel ficou ardendo durante horas provocando uma espessa fumaça escura.

O trecho precisou ser interditado nos dois sentidos visando o combate às chamas.

A Polícia Rodoviária Federal e o corpo de bombeiros de Santo Antônio da Platina trabalharam na ocorrência.