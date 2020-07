Carreta com embutidos tomba na PR-092 em Quatiguá

Motorista de 41 anos não se machucou; PM evitou saque

Uma carreta carregada com frios (mortadela) tombou próximo ao trevo de Quatiguá, na PR-092, no início da noite desta terça-feira,dia 14.O acidente aconteceu por volta das 18 horas.

O motorista, de 41 anos, vinha sentido Siqueira Campos /Quatiguá, com destino a Fortaleza(CE).

Conforme declaração dele, um veículo teria freado bruscamente à sua frente e para evitar a colisão, desviou e tombou. Ele não sofreu ferimentos.

Parte da carga ficou espalhada fora da pista, próximo a um barranco. Policiais Militares de Quatiguá, soldados Sobejeiro e Ribeiro, garantiram que não fosse saqueada por dezenas de pessoas que se aglomeraram no local do acidente.Os PMs também auxiliaram na organização do tráfego e dispersão de curiosos.

Outro acidente aconteceu no último sábado (11) no mesmo local, com uma picape, deixando o motorista ferido.

O radar instalado no trevo de Quatiguá para tentar reduzir o número de acidentes, não está funcionando há quase dois anos. O trecho é em declive acentuado, possui acostamento estreito, resultando em dezenas de acidentes, muitos deles com vítimas fatais (Reportagem: Simone Chiusoli/Jrdiario).