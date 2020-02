Carreta com produto orgânico tomba em Santo Antônio da Platina

Na madrugada de hoje no KM 38 da BR-153

Uma carreta (placas IHS/7043/Jacarezinho) carregada de produto orgânico perdeu os freios em torno de três horas da madrugada deste sábado, dia 29,na descida da Serra do Palmital, resvalou em outro veículo e tombou no pátio do Posto Santa Rita, no KM 38 da BR-153, em Santo Antônio da Platina. Quase que o veículo derrubou um poste de iluminação pública (fotos).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, cujo posto fica a 50 metros do local do acidente, o condutor não se machucou.

Os prejuízos materiais foram de grande monta.

A carreta estava carregada de lodo (produto orgânico e não tóxico, portanto sem dano ambiental).

Segundo informou ao npdiario o dono da carga, o empresário Tico Padilha, estava sendo transportado para outra firma sua, em Ponta Grossa, onde seria utilizada como uma compostagem de adubo.