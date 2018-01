Carreta com soja tomba entre Siqueira Campos e Wenceslau Braz

Motorista saiu do Mato Grosso do Sul com destino ao Porto de Paranaguá

Uma carreta Volvo (placas JTP 0573/Chapadão do Céu/GO)carregada com soja tombou no KM 259 da PR-092 na tarde desta sexta-feira, dia 19, perto do povoado rural São Miguel, em Siqueira Campos.

O motorista, Nilson de Moura Mamede, de 33 anos, perdeu o controle do veículo, mas não se machucou no acidente.

O condutor saiu do Mato Grosso do Sul com destino ao Porto de Paranaguá.

A rodovia ficou interditada nos dois sentidos por cerca de uma 1h15m.

A Polícia Rodoviária Estadual e a Defesa Civil de Siqueira Campos atenderam a ocorrência.