Carreta da Pro Tork tomba com 50 mil litros de combustível

Foi uma fatalidade causada por acidente de outro veículo e ninguém se feriu

Um rodo trem da Pro Tork, empresa conceituada sediada em Siqueira Campos (Norte Pioneiro) e conhecida em todo o país, carregado com 50 mil litros de combustível tombou na PR-151 na manhã desta quarta-feira , dia 14, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O acidente ocorreu em torno de 5h45m no KM 167 da rodovia e o motorista não se machucou.

A rodovia, que liga cidade a Carambeí, foi bloqueada pelo corpo de bombeiros e Polícia Rodoviária Estadual nos dois sentidos em função do risco de vazamento com possível explosão.

A carga fracionada de etanol, gasolina e óleo diesel também poderia causar um incêndio.

A carreta seguia sentido norte paranaense e São Paulo e atravessou o canteiro central com as rodas para o ar.

Uma equipe do Instituto Água e Terra (IAT) realiza o transbordo da carga e começou o processo de remoção. Um eventual dano ambiental já foi afastado. O trecho permanece interditado.

O diretor-presidente da Pro Tork, Marlon Bonilha, informou ao npdiario que o rodo trem tem seguro, lamentou a fatalidade, garantiu que o condutor recebeu todo o apoio da empresa e passa bem, sem ferimentos. Também agradeceu a todas autoridades e servidores públicos que trabalham no caso.

Marlon detalhou que uma peça, campana de freio (fotos) caiu de outro veículo e cortou um pneu dianteiro, o que ocasionou o sinistro.

A Pro Tork é a maior fabricante de motopeças da América Latina, maior fábrica de capacetes do mundo, investe também em outros setores, como agropecuária, construção civil, e mais recentemente em postos de combustíveis no Paraná e São Paulo.