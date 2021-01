Veículo fez um “ele” e quase entrou na pista contrária

Acidente com uma carreta carregada de óleo diesel aconteceu em Ibaiti, em torno do meio-dia deste sábado, dia 30, no chamado Trevo da Morte no KM 105 da BR-153 com a PR-272, acesso para Japira/Tomazina/Wenceslau Braz.

A Scania deu um L , saiu da rodovia, subiu sobre o canteiro e por pouco não entrou na pista contrária perto do posto da Polícia Rodoviária Estadual.

Ninguém se machucou.

A Unidade Operacional da PRF (Polícia Rodoviária Federal) de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.