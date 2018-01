Carreta e carro colidem na PR-092 perto de Joaquim Távora

Duas pessoas se feriram levemente

Acidente em torno das 16h45m deste sábado, dia seis, envolveu uma carreta Volvo (placas ITP 6849/Passo Fundo/RS) e um Kia Cerato (placas BCF 0722/SAP) no KM 324 da PR-092, em Santo Antônio da Platina, perto da divisa com Joaquim Távora.

Segundo informou o motorista da carreta, Hélio Gomes Silva (camiseta preta), 40 anos, que estava acompanhado de Claiton de Vecchi (camisa vermelha) , 26, o condutor do carro, Maciel Ribeiro, 34, perdeu o controle.

“Ele iria bater de frente, mas eu tirei e acabou colidindo na lateral”, contou o gaúcho, que transportava mucosa, feita de “baba de tripa”, usada na produção de heparina animal — principal composto anticoagulante usado em cirurgias.

O corpo de bombeiros agiu rápido e eficazmente, mas apenas Maciel, que reside em Santo Antônio (voltava de férias com a mulher e uma criança) e Vecci se machucaram levemente.

A Polícia Rodoviária Estadual (posto Platina) atendeu a ocorrência.