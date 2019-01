Carreta pega fogo em subida da BR-153

Em Santo Antônio da Platina



Uma carreta (placas GZG 8639 Sombrio/SC) pegou fogo quando subia a Serra do Palmital no KM 38 da BR-153 em torno do meio-dia desta quinta-feira, dia três,em Santo Antônio da Platina.

O corpo de bombeiros agiu rapidamente e debelou as chamas.

O motorista não se machucou e não soube explicar o que ocorreu.



A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local e teve trabalho principalmente para organizar o tráfego nas imediações.

Sombrio é um município localizado no extremo sul de Santa Catarina, no litoral, a sete quilômetros do mar com 26.700 habitantes.