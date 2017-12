Carreta tomba e fere casal em Wenceslau Braz

Motorista transportava carga de carne suína

Junior Maia da Rosa, de 35 anos, e Franciele Juliana Flores, 32, sofreram ferimentos leves quando a carreta que o rapaz dirigia (placas JAT 1968/Marau/RS) tombou na PR-092 perto do povoado rural São Miguel, em Wenceslau Braz.Foi em torno das 12 horas deste domingo, dia 17, e a ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos.

A carga de carne suína(que não foi prejudicada, embora parte tenha sido saqueada por populares) estava sendo transportada do Rio Grande do Sul para Recife (Pernambuco).

O condutor alegou ter sido “fechado” por carro que tentou uma ultrapassagem fracassada e acabou forçando o tombamento para evitar um acidente mais grave.

Franciele chegou a ficar presa nas ferragens, sendo necessária as presenças da Defesa Civil e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para prestar atendimento.Ela foi encaminhada para a Santa Casa de Siqueira Campos, mas foi já foi liberada neste início de semana.